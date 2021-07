Toma Basic e la Lazio, la trattativa è chiusa. Come scrive LaLazioSiamoNoi, il club biancoceleste ha trovato un accordo di massima col Bordeaux per il trasferimento a titolo definitivo: 7 milioni di euro più 3 di bonus, coi capitolini che stanno facendo di tutto per far andare in Germania, col resto della squadra, il centrocampista croato. Al momento l’indice di liquidità blocca la fumata bianca: serve un’uscita per formalizzare il tutto.