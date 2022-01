Sarri potrebbe riavere Toma Basic a disposizione per il match di domani contro l'Atalanta. Visite mediche in Paideia questa mattina per il centrocampista croato, insieme ad André Anderson, per valutare le condizioni fisiche dopo diversi giorni di isolamento forzato.



Entrambi hanno avuto a che fare con problemi legati al Covid nell'ultima settimana, anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali dal club a riguardo. In particolare per il numero 88 biancoceleste è difficile ipotizzare che domani possa scendere in campo dal 1' minuto, ma già poterlo inserire in lista per portarlo in panchina sarebbe senz'altro una buona notizia per la Lazio.