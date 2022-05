Alessio Romagnoli ora può rinnovare col Milan. Questa l'indiscrezione riportata oggi da Tuttosport sul difensore in scadenza con i rossoneri e corteggiato dalla Lazio. Secondo il quotidiano, la proposta per il prolungamento di contratto supera, e non di poco, quella messa sul piatto dai biancocelesti per trasferirsi nella Capitale. Il difensore sta quindi valutando l'opzione di restare a Milano.



Non è un segreto che gli piacerebbe molto giocare nella sua squadra del cuore, ma è anche vero che nel capoluogo lombardo il 27enne di anzio si trova benissimo e, anche se chiuso in rosa da Tomori e Kalulu, non disdegnerebbe di continurare a far parte di una squadra che giocherà la Champions League l'anno prossimo. Anche se per guadagnare minuti in campo dovrà sgomitare parecchio. Al contrario a Roma avrebbe il posto da titolare sostanzialmente assicurato e con esso la possibilità di riguadagnare l'attenzione del ct della Nazionale. Tutti fattori che Romagnoli dovrà soppesare bene prima di fare una scelta che può rivelarsi cruciale per la sua carriera.