Il difensore della Lazio Bastos presenta in conferenza stampa la sfida con il Cluj, esordio in Europa League dei biancocelesti: "Provo sempre a dare il mio meglio, per me è un bene che ci sia competizione, aiuta tutti noi a lavorare di più. Lavoro ogni giorno per trovare spazio. Il Cluj è una squadra molto fisica, sarà una partita difficile: noi siamo pronti e proveremo a fare una bella prestazione".