Il mercato della, e delle squadre di, continua ad essere strettamente legato all'. Serve equilibrio tra le attività correnti e le passività correnti, sostanzialmente le entrate e le uscite. Occorre raggiungere un valore che si aggiri intorno allo 0,8. È questa la regola che sta ingolfando le operazioni di molti club (oltre al Covid che ha generato pochi introiti nei mesi scorsi).Non è certamente un segreto che in casa Lazio tra i giocatori con la valigia in mano vi è. Il difensore angolano, giunto nella capitale nell’estate del 2016, ormai non rientra nei piani di mister. Ieri è stato nuovamente messo al corrente di ciò poiché non si è neanche allenato. Ad oggi è il calciatore in uscita con più offerte per la Lazio, eppure la sua partenza continua a slittare, e ciò di conseguenza blocca altre due situazioni.. L’altra, invece,, anche se per quella dovrebbe esserci un’altra cessione.LE OFFERTE – Prima ci ha provato l', poi il, ora l'. Secondo quanto riportato da vari media il difensore angolano, con conseguenti 3 milioni alla società capitolina. In realtà però, la pista saudita non sembra ancora abbandonata del tutto., cosa che al momento Bastos non pare voglia prendere, mandando su tutte le furie la Lazio.L’ALTRO COLPO – Negli ultimi giorni si sta parlando di un interesse della Lazio per Josè Maria. L’ex Napoli permetterebbe a Inzaghi di avere più soluzioni tattiche, visto che può giocare come esterno e all’occorrenza come seconda punta. Anche qui però c’è un problema di fondo, ed è sempre il solito: bisogna prima vendere. E qui torniamo a Bastos. La Lazio spera che il difensore angolano si decida al più presto e che possa dare il via ad un effetto domino di cessioni che coinvolga anche i vari. Solo così potranno arrivare altri acquisti, ma prima c’è in fila Hoedt. Se deve attendere il difensore (che è un profilo certo), figuriamoci l’eventuale seconda punta o mezzala.