Lazio-Bayern Monaco, a quota 4.85 il successo biancoceleste nel primo round

Vigilia di Champions League carica di emozioni in casa Lazio, che agli ottavi dovrà sfidare il Bayern Monaco favorito. Sarri e i suoi giocheranno la prima in casa e mercoledì 14 febbraio l’obiettivo sarà cancellare i pronostici e il precedente del 2021, con la doppia vittoria dei bavaresi (2-1 in Germania e 4-1 all’Olimpico). Sulla lavagna scommesse il colpaccio dei capitolini è proposto a 4.85, contro il pareggio a 4.00 e la vittoria dei bavaresi che vale invece 1.66. Aumentano le distanze nei pronostici su quale squadra si qualificherà ai quarti e il passaggio del turno della Lazio è a 7.00, contro la quota di 1.08 per i tedeschi. La strada è dunque in salita per la Lazio, che però non deve rinunciare a sfidare a testa alta avversari sulla carta più forti, fino al punto di poter sognare la vittoria della Champions League a quota 150. Ricca di fascino anche la sfida tra i due grandi bomber Immobile e Kane: chi metterà la firma sulla gara? Sulla lavagna marcatori l’inglese è a quota 1.90, la punta biancoceleste è a 4.00.