Lazio-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Isaksen-Immobile contro Kane Sané. De Ligt in panchina

è il primo ottavo di finale della Champions League che vede coinvolta una formazione italiana. All'Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle 21si giocano uno scontro che potrebbe essere più combattuto di quanto non pronosticabile alla vigilia.I bavaresi, infatti non stanno attraversando un buon momento di forma e in patria c'è chi chiede l'esonero dell'allenatore tedesco. La vittoria col Cagliari dopo il confronto interno squadra-allenatore ha invece rialzato l'umore dei biancocelesti.Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori con Sarri che premia Isaksen e non Pedro e risceglie Luis Alberto in mezzo al campo e con Tuchel che manda in panchina De Ligt e si affida alla coppia gol Kane-Sané.Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe AndersonBayern (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.