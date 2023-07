Dopo averlo avuto quasi in pugno, la Lazio rischia di perdere il centrocampista dell'Eintrcht Djibril Sow. Sullo svizzero classe '97 si sono inseriti altri club, in Serie A c'è in corsa anche il Napoli che l'ha individuato come possibile sostituto di Ndombele; all'estero c'è da registrare la volontà di Galatasaray, Siviglia e Atletico Madrid di fare un tentativo.