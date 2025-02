Lazio, Belahyane: "Sono qui per puntare la Champions. Baroni ha fiducia in me"

Getty Images

Presentazione ufficiale di Reda Belahyane a Formello. Il nuovo acquisto della Lazio, accompagnato dal ds biancoceleste Fabiani, ha parlato così in sala stampa:INTRODUZIONE FABIANI - : “C’è poco da dire sul ragazzo, lo conoscono tutti. Ha delle caratteristiche importanti e gioca a suo favore l’età, che gli dà ampi margini di miglioramento e crescita. Abbiamo valutato anche per lui il fatto che avesse il profilo giusto per inserirsi nello spogliatoio da subito”."La Lazio è il primo club con cui ho parlato. Mi è piaciuto molto il progetto e conoscevo già i francesi che ci giocano. È il club che ci vuole per me, visto il loro impegno in Europa e in campionato. Sono venuto qui per dare tutti. Spero di essere inserito nella lista Uefa.

"Baroni ha molta fiducia in me. Mi ha detto cosa devo migliorare per prendermi il posto. Ho tante cose da migliorare. Devo aggiungere volume fisico per essere un mediano di livello. In un centrocampo a 3 preferisco il ruolo centrale, ma mi troverei bene anche giocando nei 2 mediani che sta usando ora il mister"."Ho scelto il Marocco perché ci sono tanti giocatori che giocano a ottimo livello. Non è una questione di concorrenza. È il paese dei miei genitori, alcuni miei fratelli sono cresciuti lì. Ho sempre voluto fare onore alla mia famiglia e mi sono sempre sentito marocchino".

"Il derby non mi fa paura. Sono cresciuto nella Banlieue di Parigi. Andrò in campo senza timori, se il mister vorrà. Le chiacchiere rimangono tali. Io penso che si debba solo lavorare, con umiltà. Adesso sono alla Lazio e voglio puntare a vincere più partite possibili per raggiungere la Champions League"."Baroni a Verona ha fatto un ottimo lavoro a Verona e sta facendo bene anche qui. Non è facile imporsi in A alla mia età. Penso che la Lazio sia una delle squadre più difficili da affrontare. A Verona è stata una delle gare in cui abbiamo corso di più. Ci sono giocatori come Dia e Castellanos molto forti davanti alla porta. Sono stato accolto bene da tutto il gruppo. Con i francesi in squadra avevo già paralto dopo le partite in campionato. Con Rovella ci siamo conosciuti, ma per ora non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci molto sul ruolo in campo. La concorrenza non mi impaurisce, anzi, mi sprona a fare ancora meglio".