Si chiude con un pareggio senza reti la sfida amichevole tra Lazio e Benevento. La squadra di Simone Inzaghi continua a non brillare nelle occasioni da gol, anche se il ritmo sta crescendo, e chiude con uno 0-0 il proprio precampionato. Da lunedì si farà sul serio visto che inizierà la settimana che porta all’esordio in campionato. Sabato alle 18:00 infatti la Lazio scenderà in campo alla Sardegna Arena contro il Cagliari.



Tabellino:

Lazio-Benevento 0-0



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (81' Bastos), Acerbi, Radu (81' Armini); Lazzari (81' Djavan Anderson), Akpa Akpro (76' Kiyine), Leiva (67' Escalante), Parolo (67' Caicedo), Lukaku (67' Marusic); Correa (76' Cataldi), Immobile (81' Adekanye). All.: Simone Inzaghi.



Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik (67' Tuia), Caldirola, Foulon (67' Maggio); Ionita (67' Kragl), Schiattarella (76' Del Pinto), Dabo (67' Hetemaj); Caprari (67' Lapadula), Moncini (67' Sau), Insigne (67' Tello). All.: Filippo Inzaghi



Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli).