In seguito all'allenamento dell'antivigilia andato in scena nella giornata di oggi, esattamente dalle ore 11:30, la Lazio si ritroverà in campo domani. Per i biancocelesti infatti ci sarà la rifinitura in ottica Benevento. L'allenamento inizierà alle ore 15:00, ma prima, dalle 13:00, ci sarà la conferenza stampa di mister Massimiliano Farris, il quale presenterà il match dell'Olimpico.