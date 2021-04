Quattro successi di fila e il sorpasso sulla Roma arrivato dopo alcuni passi falsi dei rivali. Le ultime settimane hanno portato grande ottimismo in casa Lazio, dove ora si punta al quinto successo consecutivo in ottica quarto posto e qualificazione in Champions League. All'Olimpico questa domenica arriva il Benevento per un altro derby in casa Inzaghi, e gli uomini di Simone partono nettamente favoriti. La vittoria dei capitolini si gioca a 1,40, mentre il «2» dei campani equivale a una vera e propria impresa ed è dato a 8,00. Anche strappare un pareggio rappresenta un gran risultato per gli ospiti: la «X» si gioca a 4,80. Attenzione però agli scherzi degli Stregoni, che prima della sosta avevano portato a casa tre punti contro la Juventus a Torino. In ogni caso, i gol non dovrebbero mancare: quella dei biancocelesti è la difesa maggiormente battuta delle prime sei in classifica, al pari dell'Atalanta, mentre i sanniti hanno incassato complessivamente 55 gol, per una differenza reti di -25. La quota dell'Over è quindi invitante e si gioca a 1,60, mentre l'Under viaggia alto, a 2,35. Negli ultimi due incontri casalinghi la Lazio, pur vincendo, ha incassato complessivamente tre reti da Crotone e Spezia. Un altro Goal all'Olimpico vale 1,79, mentre il No Goal è proposto a 1,98.