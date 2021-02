Nel giorno del suo 53esimo compleanno, Beppe Signori è intervenuto sulle frequenze di Radio Incontro Olympia. Tra le tante tematiche toccate, ecco come si è espresso sull'affetto dei tifosi della Lazio nei suoi confronti e sull'attuale bomber biancocelest, Ciro Immobile: "Ringrazio di cuore tutti i tifosi biancocelesti. Sono stati sempre al mio fianco e mi fa piacere verificare come, dopo tanti anni, il legame è ancora forte".



E continua: "Approfitto per fare i complimenti a Ciro Immobile per ciò che sta facendo. Sta segnando tanti gol e sono contento che stia battendo tutti i record. Anche il mio. I record sono fatti per essere superati e Ciro sta facendo cose incredibili. A me resta la soddisfazione di aver segnato tanti gol negli anni in cui in Italia c’erano i migliori difensori ed attaccanti come Batistuta, Weah, Baggio e tanti altri. Certo, con la Var avrei avuto l'occasione di battere molti più calci di rigore".