Domenico Berardi è il sogno del mercato della Lazio. L'esterno del Sassuolo è un desiderio di Sarri, che lo vede come profilo ideale per completare il reparto offensivo. Realizzarlo non è facile, perché i neroverdi continuano a chiedere 30 milioni per il cartellino. Lotito però avrebbe un piano, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, che proverà a portare avanti fino al 31 agosto se sarà necessario, tentando anche un affondo finale. Una trattativa che assomiglia più a una lenta battaglia di logoramento, che però il presidente biancoceleste sembra essere certo di potersi giocare con le proprie armi.