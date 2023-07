L'obiettivoLa fiducia nel suo arrivo in biancoceleste è andata diminuendo però col passare delle settimane, perché da Sassuolo è sempre arrivata molta freddezza sul possibile affare. Negli ultimi giorni invece la pista sembra potersi scaldare nuovamente.. Dopo una carriera in neroverde, crede sia arrivata per lui l'ora di confrontarsi a livelli più alti. Aveva accarezzato il Milan gli anni scorsi. Adesso invece ci sono state voci di un possibile interesse da parte della Juventus. Persino il Napoli potrebbe farci un pensiero in caso di addio a Politano. Tutte mete di caratura superiore alla Lazio, nonostante a parole i biancocelesti siano stati gli unici ad approcciare direttamente con lui., spiegandogli la sua idea di voler puntare su di lui per rinforzare l'attacco. Si era fatta avanti anche la Fiorentina, ma non ci sono più stati sviluppi su quel fronte. Mimmo comunque(e da qui nasco tutti gli ottimismi biancocelesti). Prima però vuole vederci chiaro su quali e quante effettivamente siano le proposte che arriveranno. E l'ad del Sassuolo Carnevali fin qui è stato chiaro: "Nessuno ci ha ancora contattati per chiederci di venderlo", concetto poi ribadito senza mezzi termini, chiamando in causa il diretto interessato : "Lotito deve parlare con me, non con i giornali".Contatti ufficiali tra le società per aprire una trattativa in effetti non ce ne sono ancora stati. Sondaggi per avere informazioni sul prezzo invece sì. Gli emiliani non hanno necessità di vendere e considerano Berardi (al netto della volontà del giocatore) ancora al centro del proprio progetto per il futuro. Per questoDi sicuro ben oltre i 20 che la Lazio ipotizzava inizialmente di stanziare per l'acquisto.Il piano per convincere il Sassuolo a cedere è tutto da costruire, mentre l'idea di dover garantire eventualmente al classe '94 un contratto da top player è stata già messa in preventivo. Compresi i possibili bonus da inserire, l'ingaggio si aggirerebbe tra i 3,5 e i 4 milioni. La certezza in ogni caso, è che non si tratterà di un'operazione semplice e per vedere passi avanti concreti servirà molta pazienza nelle prossime settimane.