La sua assenza aveva fatto pensare: in casa Lazio oggi due defezioni, nonostante il ritorno di quasi tutti i nazionali. Out Luiz Felipe, e assente l'eroe anti-Inghilterra Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, autore di una doppietta contro la nazionale inglese, non era a Formello oggi, tanto da far dubitare della sua disponibilità contro la Spal.



BERISHA OUT - Il centrocampista, che l'anno scorso ha fatto i conti con un rendimento viziato da infortuni a catena, alla Lazio non ha ancora fatto vedere quanto vale. In estate, addirittura, si era parlato di un suo possibile ritorno a Salisburgo. Nulla di fatto, ora vuole prendersi la Lazio. E potrebbe anche farcela per la Spal, magari strappando una convocazione: è arrivato a Roma oggi, in ritardo, ma con regolare permesso della società. Dunque nessun caso, Inzaghi potrebbe tenerlo in considerazione.