Valon Berisha, nuovo centrocampista della Lazio, esprime la sua gioia su Instagram: "Sono felice di annunciare la mia firma con la Lazio. Un grande giorno per me e per la mia famiglia. Chi avrebbe mai immaginato che un bambino da una piccola città della Norvegia potesse raggiungere una grande città italiana. I sogni diventano realtà. Aspetto di incontrare i miei nuovi compagni della Lazio, non vedo l'ora di iniziare. Ora inizia il duro lavoro. Forza Lazio".