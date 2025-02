Getty Images

Lazio, Bernabé attacca ancora Lotito: "Con me si è comportato da bullo"

A La Zanzara è tornato a parlare Juan Bernabé. L'ex falconiere della Lazio è intervenuto durante il noto programma radiofonico su Radio24, attaccanto apertamente il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Dopo la vicenda del suo video scabroso, che aveva indotto il club a interrompere immediatamente il rapporto di lavoro con lui, aveva spiegato, nelle scorse settimane, alla medesima trasmissione le sue ragioni, cui poi erano seguite in una successiva puntata le repliche dello stesso Lotito. A questo botta e risposta a distanza si aggiunge ora un nuovo capitolo.



Queste le parole di Bernabé: "A me non mi interessa che lui (Lotito, ndr) sia incazzato con me. La storia del Benfica è un arma che lui ha voluto utilizzare, ma che non c’entra nulla con questa vicenda. Lui sa benissimo che al Benfica fui cacciato perchè anche li ci fu una situazione simile a quella accaduta con il club biancoceleste. Lotito è stato un bullo nei miei confronti, dopo che io ho lavorato per tanti anni in questa società. Lui parla tanto di etica, ma prima di farlo dovrebbe essere il primo a metterla in pratica". Tra le parti intanto è in corso una diatriba legale in merito all'interruzione del rapporto lavorativo e nel frattempo - per far tornare volare un aquila all'Olimpico prima delle partite della Lazio - la società è in moto per sostituire Bernabé con un altro falconiere.