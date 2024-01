Lazio, Bernardeschi preme per ritrovare Sarri: la situazione

Federico Bernardeschi vuole tornare in Italia. In particolare, riporta il Corriere dello Sport oggi, vorrebbe lavorare di nuovo con Sarri, alla Lazio. L'esterno d'attacco, classe '94, Campione d'Europa 2020 con l'Italia, è legato al Toronto FC da un contratto fino al 2026. Era sbarcato nel club canadese di MLS nel 2022, insieme a Insigne (altro profilo accostato ai biancocelesti già dall'estate scorsa, proprio per la sua volontà di ritrovare Sarri), ma ora vorrebbe fare marcia indietro.



La società nordamericana ha dato il suo ok per un eventuale prestito secco di Bernardeschi. Sarri, dal canto suo, si è convinto anche lui ad accettare un suo eventuale arrivo per rinforzare l'attacco della Lazio, che quest'anno sta dimostrando parecchie lacune. Un trasferimento a titolo temporaneo non cozzerebbe neppure con l'intenzione della società capitolina di ringiovanire la rosa per la prossima stagione. Il nodo principale resta l'ingaggio: i 3 milioni di euro richiesti sono troppi per Lotito. Sul giocatore inoltre si registra anche la concorrenza della Juventus, che ha sondato il terreno per un possibile ritorno a Torino dell'ala destra, e della Roma, che sta provando a consegnare al nuovo tecnico De Rossi qualche pedina in più per reimpostare la squadra dopo l'esonero di Mourinho.