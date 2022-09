Tra i migliori delle prime giornata di Serie A, per voti e rendimento. Sergej Milinkovic-Savic sta collezionando prestazioni di alto livello, con gol e assist per la sua Lazio che stanno facendo ricordare il gigante visto un paio di stagioni fa. A breve, per il club del presidente Lotito, arriverà un momento decisivo: Milinkovic ha il contratto in scadenza 2024: rinnovo o addio in estate, presto sarà l’ora delle decisioni…