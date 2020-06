La Lazio ha blindato Nicolò Armini, il baby talento della Primavera, ma già da tempo aggregato in prima squadra al punto da essere diventato il primo Millennials a debuttare con Inzaghi. Assistito da Mino Raiola ha trovato l'accordo per il rinnovo fino al 30 giugno 2024 evitando così lo scippo a parametro zero.