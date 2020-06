Sono terminati anche gli Stati Generali di Formello: un blitz di Lotito, un lungo confronto con la squadra. Sono arrivate, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, le agognate firme: la Lazio ha ratificato il taglio degli stipendi, il premio Scudetto - 400mila a ciascuno - e il premio Champions League - top secret. Tutto pronto per il campionato.



LOTITO A FORMELLO - Come riporta il Corriere dello Sport, il blitz di Lotito era nell'aria: voleva saggiare l'umore dei suoi, motivarli in vista del prossimo match contro l'Atalanta e in generale per questo finale di stagione ad alto tasso adrenalinico. La squadra durante la quarantena è stata esemplare, ora dovrà dimostrare in campo la reale consistenza delle ambizioni.