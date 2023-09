Lotito vuole regalare alla Lazio una ciliegina sulla torta di questo calciomercato. Il possibile colpo finale sarebbe l'inglese, di origi giamaicane, Mason Greenwood. Secondo quanto riporta stamattina Sky Sport, nella notte ci sono stati dei contatti tra la società biancoceleste e l'entourage del calciatore. Il classe 2001, ala destra, il 21 agosto scorso ha rescisso il contratto con il Manchester United che lo aveva messo fuori rosa. La dirigenza capitolina attende il benestare di Sarri per provare ad affondare il colpo.



Di recente Greenwood è stato al centro di numerose polemiche per una presunta violenza nei confronti della sua ex fidanzata. Le indagini condotte dalle autorità inglesi non hanno però dato seguito ad alcun processo e tutte le accuse sono decadute. Il calciatore nel frattempo era stato sospeso dal suo club e per diversi mesi è rimasto sostanzialmente inattivo. Aveva esordito a 17 anni con la maglia dei Red Devils e in 3 stagioni era riuscito a collezionare 83 presenze, segnando 22 gol e arrivando a guadagnarsi persino una convocazione con la nazionale inglese.