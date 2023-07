In casa Lazio urge trovare un sostituto di Milinkovic. Con la pista Zielinski ormai avviata al tramonto, i biancocelesti hanno virato sulla giovane stella nascente del calcio russo Arsen Zacharjan, ma valutano anche la candidatura del giapponese Kamada, svincolatosi dall'Eintracht Francoforte. Nel frattempo però, secondo il Corriere dello Sport, Lotito ha già bloccato il piano B, nel caso in cui non andasse in porto nessuna di queste due operazioni.



Si tratta di Lazar Samardzic dell’Udinese, ventunenne serbo-tedesco il cui cartellino viene valutato intorno ai 20 milioni dai friulani. Su di lui però è viva la concorrenza dell'Inter, che può inserire Sensi come contropartita.