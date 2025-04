Getty Images

Alla vigilia diin conferenza stampa a Formello ha parlato Valentin. L'attaccante biancoceleste ha presentato l'incontro valido per il ritorno dei quarti di finale di. La squadra biancoceleste è chiamata a compiere un'impresa - mai riuscira peraltro ai capitolini nelle competizioni Uefa - per ribaltare il 2-0 subito nella gara d'andata in Norvegia. Queste le parole del Taty:"Non sono abituato a questo tipo di infortuni. Ora sto bene, sto migliorando molto. Dovremo stare bene mentalmente e fisicamente per fare bene. Sappiamo che sarà una partita molto difficile. Loro giocano bene. Ribaltare il 2-0 è difficile, ma non impossibile. Dovremo lasciare tutto in campo per avere un risultato positivo. Il mister ci dà tanta fiducia. Essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità importante. Io devo pensare a lavorare bene per la squadra. Cercare il gol è sempre importante per me. Sono tornato in campo con i compagni e tutti sappiamo quanto sarà difficile, ma noi dobbiamo fare il nostro al meglio".

"Dia è un calciatore importante per la squadra. Io e lui dobbiamo sempre lasciare tutto, certamente abbiamo giocato bene insieme tante partite. Domani avremo i nostir tifosi a spingerci. Sono contento per Alessio (Romagnoli, ndr) che abbia segnato tanto al posto nostro (ride, ndr)"."Il campo all'andata era sicuramente diverso da ciò cui siamo abituati, ma noi dobbiamo sempre pensare a fare quello che sappiamo. Il risultato, come detto, non è impossibile da ribaltare. Loro giocano bene sul loro terreno, con quel clima, ma sono tutti fattori che non dobbiamo prendere come scuse. Dobbiamo lasciare tutto in campo e dare il massimo per la nostra gente".