AFP via Getty Images

Una gara che vale una stagione., ritorno dei quarti di finale di, è per i biancocelesti un appuntamento da non sbagliare per provare a ogni costo a ribaltare il 2-0 subito inall'andata. L'allenatore della Lazio, Marcoha presentato così la gara in"Noi domani giochiamo la. La squadra si è spesa per tutto l'anno e lo farà anche domani al massimo, maOggi facciamo un ripasso di quello che ci serve per creare i presupposti per ribaltare il risultato. Noi dobbiamo spendere tutto, senza rimorsi. Questo è l'unico imput. La gara di andata ci ha detto tanto, anche se giocata in situazioni anomale.Confido molto nella mia squadra. Sappiamo che questa sarà la partita più importante, poi ce ne saranno altre dopo, ma credo che dovremo giocarla come se non ci fosse un domani".

Taty sta recuperando e domani parte sicuramente, anche se devo capire come gestire l'inizio della partita. Loro hanno mobilità nelle prime zone di campo e dovremo essere bravi togliergli i tempi di movimenti.L'avversario è in salute, servirà da parte di tutti grande energia e credere di potercela fare fino alla fine.. I miei terzini devono spingere sempre. Ci sono poi le caratteristiche individuali, ma domani ci servirà molta spinta sugli esterni".

"Possiamo avere controllo sulle, ma non su quelle. LunedìDomani voglio che ci sia il masismo delle energie spendibile. La squadra dovrà essere concentrata sulla prestazione, La buona sorte sta dentro l'energia dello stadio e domani ce ne servirà tanta.ma noi non dobbiamo avere alibi e impattare forte sulla nostra prestazione. Non posso dare solo all'erba sintetica le responsabilità della sconfitta all'andata, sui regolamenti di come devono essere fatti i terreni di gioco non posso interferire in nessun modo. Chiaramente c'è unper chi è abituato a giocare lì, ma non è compito mio dire se sia opportuno o meno consentire di giocare una gara di livello internazionale lì".

e c'è fiducia in loro e nelle loro capacità. Abbiamo fatto un percorso fin qui e questa partita dobbiamo viverla e sentirla tutti. Si lavora tutti insieme. Il gol si fa tutti insieme, non do mai una responsabilità specifica a un reparto o a un giocatore. Chiaro che ci sia anche la componente della fiducia quando trovi il gol:All'interno della partita ci sono momenti diversi, su ognuno di bisogna avere l'impatto giusto. Non dobbiamo pensare al risultato ma alla prestazione, perché avremo difronte un'ottima squadra".