Lazio-Bologna è la gara inaugurale della 25esima giornata di Serie A, in scena alle 15 all'Olimpico. Calciomercato.com vi offre la moviola della gara, con l'analisi degli episodi arbitrali discussi.



La designazione arbitrale:



LAZIO-BOLOGNA sabato ore 15.00

PICCININI

Bottegoni – Zingarelli

Iv: Volpi

Var: Orsato

Avar: Passeri



Primo tempo :



Minuto 12: Soumaoro sbraccia in area mentre è in possesso del pallone, la sua mano colpisce il volto di Zaccagni. Per Piccinini è rigore, il Var (Orsato) non interviene dopo il check. Proteste del Bologna, sia in campo, sia dalla panchina: Mihajlovic sorride ironicamente e amaramente mentre discute con il IV uomo.