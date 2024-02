La prima gara della domenica di Serie A è quella dell'Olimpico tra Lazio e Bologna. A dirigere la partita è Fabio Maresca, insieme a lui i guardalinee Mondin e Ricci; il quarto uomo è Feliciani. Al Var c'è Mazzoleni, assistito dall'Avar Di Martino.



LAZIO-BOLOGNA, LA PARTITA LIVE



Di seguito gli episodi dubbi da moviola



46' - Giallo a El Azzouzi per un intervento in ritardo in scivolata su Felipe Anderson. Il giocatore indica di aver preso il pallone, ma lo scarpino sbatte contro l'avversario.



45+3' - Pochi secondi prima dell'intervallo proteste della Lazio che chiede un rigore per un contatto tra Isaksen e Feguson: il giocatore biancoceleste cade in area, l'arbitro lascia giustamente proseguire. Il contatto inizia comunque fuori area.



25' - Giallo a Fabbian per una manata a Cataldi



13' - Gol annullato a Immobile, che servito da Felipe Anderson era in posizione di fuorigioco.