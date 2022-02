Lazio-Bologna apre sabato 12 febbraio il 25esimo turno di Serie A: la gara dell'Olimpico è l'occasione per gli uomini di Sarri per dare un segnale di ripresa dopo il pesante 4-0 incassato dal Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. Il Bologna, che non ha ancora vinto nell'anno solare 2022, cercherà invece di ripetere l'exploit dell'andata, quando i ragazzi di Mihajlovic si imposero per 3-0 a sorpresa sui biancocelesti, che oggi hanno bisogno di punti per mantenere viva la bagarre europea. A rischio la presenza del capocannoniere del campionato, Ciro Immobile, che ha rimediato una brutta botta a San Siro.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Calcio d'inizio alle ore 15, la partita sarà visibile sulla piattaforma Dazn in streaming in diretta esclusiva.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.



BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic.