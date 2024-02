Lazio-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lazio e Bologna aprono la domenica della 25esima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti vogliono rimettersi con forza nella corsa per l'Europa che conta, mentre i felsinei danno l’assalto a una clamorosa qualificazione alla Champions League.



LE ULTIME - Nei biancocelesti pesano le assenze per squalifica di Vecino e Romagnoli, inoltre non sono al meglio Pellegrini, Rovella e Zaccagni che al massimo potrebbero accomodarsi in panchina. Mister Sarri avanti potrebbe alternare ancora Immobile e Castellanos, in cabina di regia invece lanciare Cataldi e in difesa schierare il ristabilito Patric al centro con Gila. Tra i pali Provedel.



Rossoblù orfani dello squalificato Freuler, a centrocampo rilancio di Aebischer con al fianco Fabbian (ballottaggio aperto però con Moro). Avanti Zirkzee sostenuto da Orsolini, Ferguson e Saelemaekers. Dietro stringe i denti Calafiori al centro. Tra i pali Skorupski.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.



DOVE VEDERLA - Lazio-Bologna si giocherà domenica 18 febbraio 2024 alle 12.30. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN e Sky Sport.