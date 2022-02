Torna in campo la Serie A dopo i quarti di Coppa Italia. Apre le danze ladi Maurizio Sarri che, reduce dalla sonora sconfitta contro il Milan, ospita ilall'Olimpico per accorciare la distanza da Atalanta e Juventus e continuare a sognare un posto in zona Champions. Fischio di inizio alle ore 15, diretta su Dazn.Sarri recupera, che verrà affiancato dain mediana con. Mihajlovic torna a Roma con il collaudato ormai 3-5-2 efavorito super affiancare