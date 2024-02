Lazio - Bologna, Maresca 'ammette' l'errore su Fabbian

Mea culpa dell'arbitrodopo gli episodi di. Al centro delle polemiche negli ultimi due giorni - anche se il ds della Lazio Fabiani ieri ha specificato che il club non ritiene il direttore di gara il principale responsabile della sconfitta - sono state alcune decisioni del fischietto della sezione di Napoli, che ha graziato da cartellini gialli e rossi diversi calciatori della squadra rossoblù. Oggi il Corriere dello Sport rivela che ci sarebbe stata un'ammissione di colpa da parte dello stesso Maresca nel post gara, su un episodio in particolare.La Lazio ha raccolto in una videoclip una carrellata di falli non sanzionati e decisioni che la hanno sfavorita nella partita di domenica scorsa. Ma a saltare all'occhio sono due situazioni in particolare. La prima è quella del piede a martello di El Azzouzi su Patric, dopo pochi minuti, che ha costretto il difensore a uscire per infortunio già al 10' minuto. La seconda, ancora più grave secondo il club biancoceleste, è il. Un pestone netto che, regolamento alla mano, meritava l'ammonizione (e quindi il rosso per il calciatore già ammonito pochi minuti prima), ma che invece non è stato neanche ravvisato come falloso dall'arbitro. E proprio questo sarebbe l'episodio che Maresca ha ammesso di non aver proprio visto. Il protocollo del VAR non prevede che la tecnologia possa assistere l'arbitro in queste situazioni. Una svista che indubbiamente - avendo poi Fabbian servito l'assist per il gol del momentaneo pari bolognese - ha condizionato la partita.