Ha sigillato la stagione con una punizione alla Mihajlovic; Milinkovic-Savic ha commentato a Sky Sport il 3-3 tra la sua Lazio e il Bologna: "Una settimana d'oro, siamo contenti per la gara di mercoledì. Abbiamo dato il massimo anche stasera, la chiudiamo bene davanti al nostro. Bilancio? Non sono soddisfatto rispetto all'anno scorso, ma ho avuto due-tre infortuni. Non è stato un anno positivo in generale, ma con la Coppa, alla fine, siamo soddisfatti. Futuro? Forse si parla troppo di me. Ho quattro anni di contratto, voglio continuare, poi vedremo".