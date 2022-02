Saranno circai presenti all'Olimpico percifra che il club conta di raggiungere con gli ultimi tagliandi da staccare tra questa mattina e il fischio d'inizio della gara. La capienza massima degli impianti è tornata al 50%, ma a tutto ieri la vendita dei biglietti, pur agevolata dai prezzi bassi, era arrivata a quota 15mila o poco più, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina. Praticamente oggi alle 15:00 si va verso il10 euro la Curva, 20 la Tevere e 40 la Monte Mario. Praticamente la metà di quanto mediamente viene chiesto per i vari settori.in casa biancoceleste, visto che la società ha optato per mantenere invariato il costo dei titoli d'ingresso, nonostante la pandemia e gli impedimenti per la. Eppure non c'è stata da parte dei tifosi - che spesso hanno protestato proprio perché costretti a pagare molto di più rispetto alle stagioni precedenti - la risposta che ci si poteva attendere.Lo scarso entusiasmo dei sostenitori è figlio deiche si stanno vivendo in queste settimane. La rotonda vittoria di Firenze non aveva certo fatto dimenticare le proteste fuori Formello per il calciomercato deludente. Il tracollo di Milano ha riacceso le polemiche. I giocatori ancora stentano ad applicare i dettami del mister e lo spettacolo ne risente. Nel calderone della negatività ci finisce qualsiasi cosa, a seconda delle diverse opinioni. Tutte però sono accomunate dal fortee la loro gestione societaria. Per entrambi oggi si prospetta, ancora una volta, una pesante contestazione.