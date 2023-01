Al via gli ottavi di finale di Coppa Italia tra, unite prima del fischio d'inizio in una commovente iniziativa nel segno di, grande ex calciatore biancoceleste e allenatore rossoblù. Per l’occasione,. Così, insieme al Bologna, il club biancoceleste ha deciso di mettereil cui ricavato verrà devoluto all’associazione. Non solo, perché a breve l'Associazione aprirà una sede a Roma che sarà intitolata proprio a Sinisa.In Curva Maestrelli è stata allestita: anima mista di coraggio e grande umanità. In campo,, presente sugli spalti in lacrime per assistere al grande match e omaggiata dalla Curva con lunghi applausi e cori. “”, grida lo striscione della Curva Nord., autografate da entrambe le squadre. Un immenso saluto, cori, striscioni e bandiere.“Penso che questavisto che ha fatto la storia dei due club e ha lasciato un ricordo indelebile nei due club e nella tifoseria, è un giorno speciale per tutti noi. Sinisa è stato un uomo importante sia per il Bologna sia per la Lazio", ha detto il ds rossoblua Mediaset, mentrei figli maschi di Mihajlovic, hanno espresso la loro emozione prima di recarsi alla partita: ". Insieme a tutto questo c'è anche il dolore di non averlo più con noi ed è difficile abituarsi".