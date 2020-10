In vista della sfida di domani sera all’Olimpico tral’ex giocatore di entrambe le squadreha parlato così ai microfoni di Radiosei, in particolare della situazione biancoceleste:“Con la Samp, la Lazio ha preso la partita sottogamba, forse era troppo sicura. Non puoi fare una partita così a Genova e poi fare la prestazione che hai fatto con il Dortmund.Il Borussia è uno squadrone molto forte, ma i biancocelesti hanno giocato una partita di sacrificio, squadra compatta, solida, intelligente che ha saputo soffrire ma che poi ha fatto grandi ripartenze. Se giochi bene e compatto, la Lazio può davvero fare cose importanti. Se gioca come fatto con la Sampdoria può perdere contro qualsiasi squadra”.“Avrei puntato più su Bastos che su Vavro. Durante il suo percorso a Roma ha commesso parecchi errori, ma tra i due avrei scelto Bastos. Ormai la scelta è stata fatta”.“Simone è bravissimo, parlano i fatti. Quello che ha fatto in questi anni con la Lazio dimostra che è cresciuto anno per anno. Ci possono essere degli inciampi e dei periodi storti. La Lazio ha avuto un calo fisico, ma mettere sulla graticola Inzaghi ha dell’incredibile. Il calcio è anche questo. Ci si mette pochissimo a dimenticare quanto di buono fatto da un mister come Inzaghi”.“Non sono mai riuscito da giocatore a fare questo tipo di competizione, ma è il massimo che ci possa essere. Un ragazzo che viene dalla Serie B, che gioca una partita del genere trovando anche un gol importante… Non so nella sua testa cosa possa essere accaduto. Credevo che nel campo esultasse ancora di più ma credo che dentro di lui c’era una vibrazione e una gioia incredibile. Segnare in Champions contro una squadra come il Borussia è una cosa fantastica”.“Ogni partita ha delle insidie. La Lazio deve imparare dallo scivolone contro la Samp. Con il sacrificio e la compattezza e con la voglia di soffrire, otterrà i risultati che ha sempre ottenuto la Lazio. Altrimenti farai fatica anche con le squadre che sulla carta sono inferiori 10 volte”."Tutto è possibile. La Champions ti togli tantissimo soprattutto al livello mentale. Se la Lazio vuole ottenere grandi risultati, deve essere la squadra che ha giocato martedì sera sapendo che ogni volta è una nuova sfida”.