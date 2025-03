Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan: lotta Champions, Europa e Conference League, i calendari

Getty Images

, a seguito del successo della Roma sull’Empoli per 1-0 nella trasferta toscana – grazie alla rete realizzata dopo nemmeno 30 secondi da Matias Soulé –. C’è grande attesa, in tal senso, per ciò che succederà in Juventus-Atalanta, attualmente quarta e terza della graduatoria italiana per capire se ci sarà margine per le inseguitrici di rientrare nella corsa verso la Champions League.

– come l’anno scorso –. Ricordiamo che i posti aggiuntivi vengono assegnati alle due Federazioni che ottengono il miglior ranking per Paesi nella stagione: i punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. In questo momento,, mentre l’Inghilterra è ormai proiettata a prendersi la prima piazza con i suoi 21.464.

Nelle prossime 10 giornate, dunque,, con diversi scontri diretti che ancora dovranno essere disputati e con calendari più o meno complicati ed intrecciati che ci porteranno all'ultima giornata in programma nel weekend del 25 maggio.Considerando che Roma, Lazio e Fiorentina sono impegnate sul fronte continentale, mentre Milan e Bologna hanno da disputare le semifinali di Coppa Italia,

