Lazio-Bologna: Thiago Motta tenta un altro colpo per la Champions. Il '2' a quota 3.40

La vittoria contro la Fiorentina ha rilanciato le ambizioni europee del Bologna, quarto in classifica e in grado di affrontare a testa alta le avversarie in lotta per un posto in Champions League. Tra queste la Lazio, prossima avversaria nella 25ª giornata di Serie A e carica per la vittoria contro il Bayern Monaco. Domenica 18 febbraio alle 12:30 le squadre di Thiago Motta e Maurizio Sarri si affronteranno all’Olimpico, con i capitolini che hanno un leggero vantaggio nei pronostici, anche se le quote sulla lavagna scommesse annunciano una sfida equilibrata. Il segno 1 per Immobile e compagni è proposto a quota 2.25, il pareggio è a 3.10, il segno 2 vale invece 3.40. Tutte favorite le altre squadre in corsa per il quarto posto: il Napoli è a quota 1.60 contro il Genoa, l’Atalanta è a 1.35 contro il Sassuolo, la Fiorentina rischia qualcosa di più a quota 2.10 in casa di un Empoli rinato, mentre la Roma cerca il massimo bottino sul campo del Frosinone a 1.91. Alla vigilia della 25ª giornata oltre a Inter, Juventus e Milan è l’Atalanta la squadra che nelle quote antepost sembra destinata a raggiungere la top 4 della Serie A 2023/24: i bergamaschi viaggiano a quota 2.00, per un buon vantaggio alla Roma (a 4.00), Napoli e Lazio (a 5.00) e Fiorentina (a 7.50). C’è ovviamente anche il Bologna, in corsa a quota 10.