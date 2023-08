Dopo l'arrivo di Guendouzi può esserci anche un altrole colpo di coda della Lazio in chiusura di mercato. L'ultima pista ancora in piedi è quella per Leonardo Bonucci. Lotito è convinto che una figura carsimatica e di esperienza come il centrale azzurro, campione d'Europa 2020, possa migliorare le qualità caratteriali di tutta la rosa. Sarri però non ha ancora dato il placet all'operazione, perché teme di poter alterare gli equilibri dello spogliatoio. Il patron biancoceleste sta pressando da giorni il tecnico per convincerlo ad accogliere in squadra il difensore classe '87 e, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, questa mattina starebbe pian piano riuscendo nell'impresa.



Una base di accordo col calciatore c'è già, per un contratto di un anno con opzione per un secondo. La Juventus parteciperebbe al pagamento dell'ingaggio per la prossima stagione. Bonucci ha messo in stand by le offerte dell'Union Berlino, del Genoa e anche della Roma, che si è inserita negli ultimi giorni. Aspetterà fino all'ultimo un cenno da Formello che, a quanto pare, potrebbe davvero arrivare nelle ultime ore di trattative.