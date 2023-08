Con Guendouzi in chiusura salgono a sette gli acquisti della Lazio in questa sessione di mercato. Ma potrebbero diventare anche otto, con un colpo di coda che Lotito sta preparando da quache giorno. Si tratta di Leonardo Bonucci, messo alla porta dalla Juventus (disposta a pagare anche buona parte dell'ingaggio della prossima stagione come buonuscita pur di liberarsi del cartellino) e che ancora non ha accettato le avance dell'Union Berlino.



Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, quella del centrale campione d'Europa con l'Italia a Euro2020, resta un'opzione suggestiva (così l'ha definita il ds Fabiani in conferenza stampa due giorni fa), che può materializzarsi o svanire all'improvviso. Il calciatore ha un'accordo con il club tedesco, ma aspetterà fino all'ultimo un segnale da Roma. Lotito vuole inserire a tutti i costi un'ulteriore pedina di grande esperienza e carisma nello spogliatoio per spronare caratterialmente la squadra in questa stagione che vedrà i biancocelesti impegnati anche in Champions League. Non è dello stesso avviso Sarri che non vorrebbe alterare troppo gli equilibri del reparto difensivo. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi. In ogni caso per il difensore, classe '87, originario di Viterbo, si parlerebbe di un contratto per una stagione sola, al massimo con opzione per la seconda.