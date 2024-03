Lazio, bonus Champions per Tudor: ecco la missione (quasi) impossibile

Per la Lazio la Champions somiglia più a una missione impossibile che a un vero obiettivo. Eppure con l'arrivo di Tudor si proverà a centrarla lo stesso, in queste ultime 9 gare rimaste in campionato. C'è persino un bonus sul contratto del nuovo tecnico, rivela stamattina il Corriere dello Sport, che scatterebbe in caso di arrivo tra i primi quattro posti. Anzi, con tutta probabilità tra i primi cinque: ranking alla mano infatti, nonostante l'eliminazione di tutte le italiane dalla Champions, sarà molto difficile che l'Italia non ottenga il posto extra dalla Uefa per l'anno prossimo. In ogni caso per i biancocelesti si tratta di recuperare almeno 8 punti per agganciare la Roma attualmente al quinto posto.



Le speranze di riuscita sono poche e anche a Formello ne sono tutti consapevoli. Ma l'imperativo, soprattutto sotto la guida di un sergente di ferro come Tudor, è "vietato mollare". Servirà da subito un cambio di rotta per sperare di recuperare il tanto terreno perso fin qui, che ha portato anche ad un affollamento di concorrenti in questa corsa. Il Bologna quarto sembra ormai lanciatissimo. I giallorossi, reduci da un filotto positivo da quando è arrivato De Rossi, hanno preso margine sui biancocelesti. In mezzo ci sono Napoli, Fiorentina e Atalanta. La Lazio non potrà contare nemmeno sul favore degli scontri diretti, visti i risultati già maturati. C'è solo il derby del 7 aprile per provare a rientrare in gioco, sperando però nei passi falsi di tutte le altre. Contando anche la stracittadina (formalmente in trasferta), l'unico elemento a favore dei biancocelesti è il fattore campo: 6 sfide su 9 si giocheranno all'Olimpico, a partire da dopo la sosta, il 30 marzo, quando Tudor esordirà in panchina contro la Juventus. Giusto per mettere in chiaro da subito quanto possa essere ripida la salita per rincorrere un posto in Champions League.