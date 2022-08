Impennata finale nella campagna abbonamenti della Lazio. Boom di richieste sul sistema on line nell'ultimo giorno, con lunghe code d'attesa, che hanno spinto la società a prolungare di un altre 24 ore il termine per la sottoscrizione. Gong quindi non più oggi alle 19:00, ma domani, sempre alla stessa ora, sperando di accontentare tutte le ultime richieste dei più ritardatari. Anche la vendita dei biglietti per Lazio - Bologna, di conseguenza, viene posticipata di un giorno. I tagliandi saranno disponibili da mercoledì alle ore 12, come indicato nel comunicato ufficiale diffuso dal club.