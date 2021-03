Comincia a prendere le sembianze di una telenovela quella sulla destinazione di Rafael Santos Borré. Il calciatore colombiano in scadenza col River Plate, dopo aver ricevuto la proposta del Gremio (2 milioni di dollari all'anno, equivalenti a 1,6 milioni di euro) sta attendendo, lasciando il club brasiliano senza una risposta.



Un temporeggiamento che avrebbe fatto adirare il patron del Gremio, Romildo Bolzan, e che allo stesso tempo alza nuovamente le quotazioni europee per il futuro di Borré. Come riporta Il Corriere dello Sport, all'Argentina continuano ad essere sicuri dell'interesse della Lazio nei suoi confronti. Tra l'altro, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Brighton. Comincia a crearsi la fila per la punta dei Millonarios.