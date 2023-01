Solo 7 gol in questo girone d'andata 2022-23 per Ciro Immobile. Come scrive il Corriere della Sera oggi, con la Lazio è il peggior dato in assoluto, visto che in passato è sempre arrivato al giro di boa in doppia cifra. In assoluto è il secondo peggior risultato: col Genoa nel 2012-13 chiuse le prime 19 giornate con appena 5 gol. Quest'anno a condizionarlo è stato l'infortunio al flessore subito contro l'Udinese a metà ottobre scorso. Ora ha ancora due partite per migliorare il suo score e lanciarsi al meglio verso il girone di ritorno.