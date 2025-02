Lazio, brutto infortunio per Castellanos: c'è lesione, quanto starà fermo e chi giocherà al suo posto

AFP via Getty Images

Tegola per lache dovrà fare a meno per un lungo periodo di: l’attaccante sarà ai box per almeno un mese.si era infortunato nel match coldell'ultimo turno di campionato e, dopo essersi sottoposto ai test clinici nel pomeriggio di oggi, il club ha chiarito le sue condizioni. Questo il comunicato dei biancocelesti."La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lriportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Casteallanos quindi non ci sarà perTornerà dopo la pausa per le Nazionali di marzo: punta al rientro per il 30 marzo quando i suoi giocheranno contro ilin Serie A e i quarti di finale diBaroni ha diverse carte in mano per sopperire a un’assenza che sarà comunque pesante. Il primo sostituto è, tornato alla rete con il Napoli, ma anche l’ex Salernitana non è nelle migliori condizioni ed è appena rientrato da uno stop per un problema alla caviglia. Giocherà di piùche potrà farlo come falso nueve ma anche alle spalle dello stesso Dia. Più defilatoche non sta vivendo un buon momento di forma così come, ancora ai margini per ora.