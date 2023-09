Sfumato il passaggio alla Lazio Hugo Lloris sta vivendo un periodo a dir poco difficile. Il 36enne portiere è ancora un tesserato del Tottenham ma, riferiscono dall'Inghilterra, non dovrebbe essere inserito dai londinesi nella lista dei calciatori schierabili in Premier League. Una fine ingloriosa per il noto numero uno, che solo pochi mesi fa giocava dal 1' una finale Mondiale con la Francia in Qatar.