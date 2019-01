La Lazio si gode Lulic. Il capitano biancoceleste nella seconda seduta di ieri non era sceso in campo: nonostante i rassicuranti rumours provenienti da Formello, la sua presenza contro il Napoli non era scontata. Inzaghi fa affidamento su di lui per coprire la squalifica di Marusic: lo piazzerà a destra, a sinistra chance per Lukaku. Oggi da Formello filtra la notizia: Lulic contro il Napoli ci sarà, è sceso regolarmente in campo.



PROVE TATTICHE - Un fastidio al ginocchio ha tenuto Lulic a riposo, ma ci sarà a Napoli. Inzaghi varerà il suo classico 3-5-1-1, con Luis Alberto a supporto di Immobile. Ballottaggio Luiz Felipe Wallace in difesa, oggi l'unico assente in campo era Caicedo.