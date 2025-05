Lazio, buone notizie per Baroni: due rientri in vista della Juventus

Getty Images

può sorridere in vista della sfida contro laI due terzini dellaerano fermi per problemi muscolari e si pensava potessero aver chiuso in anticipo la stagione. Il portoghese in particolare era uscito in lacrime durante la partita di ritorno contro il Bodo/Glimt in Europa League, mentre nella gara successiva a Marassi col Genoa si era fermato l'ex Spal. Con il rosso rimediato da Hysaj a Empoli, i biancocelesti erano in piena emergenza sulle corsie laterali per la sifda con i bianconeri, decisa per la Champions League. L'allarme invece sembra essere rientrato.

Resta da capire però se potrà esserci effettivamente minutaggio e quanto possa essere per l'uno e per l'altroTavares in particolare in questo 2025 ha attraversato un autentico calvario dal punto di vista degli infortuni: sono 5 da gennaio, 7 in totale da inizio stagione. Se rientro defintivo ci sarà per queste ultime partite molto dipenderà anche dalle sensazioni che gli stessi calciatori sentiranno correndo e una decisione verrà presa di comune accordo con lo staff sanitario e il tecnico Baroni.