Buone notizie per il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in vista della gara di domenica contro l'Atalanta all'Olimpico: Ciro Immobile, dopo i problemi accusati nella sfida di Champions League contro il Celtic di mercoledì, si è sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato lesioni, e per questo dovrebbe essere regolarmente convocato per la sfida ai bergamaschi e poi anche in Nazionale.