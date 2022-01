Jonathan Burkardt è il nome scelto dalla Lazio per rinforzare l'attacco. L'attaccante del Mainz è l'obiettivo principale per il dopo Muriqi, come vice Immobile. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Se si concretizzerà la cessione del kosovaro i biancocelesti proveranno a portare il 21enne tedesco alla corte di Sarri.